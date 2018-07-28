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Окупаційна влада у Криму відзвітувала про передачу "Севморзаводу" Росії

Київ • УНН

 • 14326 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Підконтрольна Кремлю влада Севастополя передала у власність сусідньої Росії майновий комплекс "Севморзаводу", передає УНН з посиланням на Крим.Реалії.

"Майновий комплекс ДУП "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе" з інтегрованим у нього ЦКБ "Чорноморець" переданий в федеральну власність (Росії - ред.). Відповідне розпорядження прийнято на засіданні "уряду" міста", - йдеться в повідомленні.

За даними окупаційної влади міста, передача відбувається на підставі розпорядження уряду Росії за дорученням Росмайна.

У лютому прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв розпорядився передати "Севастопольський морський завод імені Серго Орджонікідзе" Росії.

Севастопольський морський завод увійшов до списку компаній, щодо яких США вводить санкції через їх зв'язки з російськими військовими і спецслужбами.

Наприкінці лютого 2015 року підконтрольна Росії "влада" Севастополя прийняла рішення про "націоналізацію" "Севморзаводу".

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