Суд Швейцарии позволил Украине требовать около 100 млн долл. компенсации за "отжатые" активы в Крыму

"Арбитражный суд, чье место находится в Женеве, компетентный рассматривать заявления 12 украинских компаний против Российской Федерации. Федеральный суд отклоняет обращение Российской Федерации", - говорится в пресс-релизе.



Так, отмечается, что 12 компаний, созданных в соответствии с украинским законодательством, утверждают, что в рамках аннексии Крымского полуострова в 2014 году Российская Федерация приняла меры, которые привели к экспроприации станций технического обслуживания и других активов, которыми они раньше владели на указанной территории. При этом компании утверждают, что Российская Федерация нарушила соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, которую ее правительство заключило в 1998 году с Советом министров Украины (Договор о защите инвестиций).



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"На основании арбитражного положения, включенного в эту сделку, одна из этих компаний, которая действует от своего имени, и другие 11 действуя согласованно, подали два арбитражные производства против Российской Федерации в соответствии с Арбитражными правилами Комиссии Организации Объединенных Наций по правилам международной торговли. Они требовали выплаты 50,3 млн долл. США и 47,4 млн долл. США соответственно, плюс проценты ", - значится в пресс-релизе.



Как сообщал УНН, 6 марта 2017 Международный суд ООН в Гааге начал предварительные слушания по иску Украины в РФ, поданного МИД Украины 16 января 2017.



16 января Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения РФ к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение ее незаконной агрессии против Украины.