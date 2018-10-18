Суд Швейцарії дозволив Україні вимагати близько 100 млн дол. компенсації за "віджаті" активи в Криму

"Арбітражний трибунал, чиє місце знаходиться в Женеві, компетентний розглядати заяви 12 українських компаній проти Російської Федерації. Федеральний суд відхиляє звернення Російської Федерації", - йдеться в прес-релізі.



Так, зазначається, що 12 компаній, створених відповідно до українського законодавства, стверджують, що в рамках анексії Кримського півострова у 2014 році Російська Федерація вжила заходів, які призвели до експропріації станцій технічного обслуговування та інших активів, якими вони раніше володіли на зазначеній території. При цьому компанії стверджують, що Російська Федерація порушила угоду про заохочення та взаємний захист інвестицій, яку її уряд уклав у 1998 році з Радою міністрів України (Договір про захист інвестицій).



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"На підставі арбітражного положення, включеного в цю угоду, одна з цих компаній, яка діє від свого імені, та інші 11, діючи узгоджено, подали два арбітражні провадження проти Російської Федерації відповідно до Арбітражних правил Комісії Організації Об'єднаних Націй з права з міжнародної торгівлі. Вони вимагали виплати 50,3 млн дол. США та 47,4 млн дол. США відповідно, плюс відсотки", - значиться в прес-релізі.



Як повідомляв УНН, 6 березня 2017 року Міжнародний суд ООН в Гаазі розпочав попередні слухання щодо позову України до РФ, поданого МЗС України 16 січня 2017 року.



16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду ООН з метою притягнення РФ до відповідальності за вчинення актів тероризму і дискримінації протягом її незаконної агресії проти України.