МИД требует от РФ прекратить дискриминацию коренного народа Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины распространило заявление в связи с преследованиями правозащитников и активистов на временно оккупированных территориях АР Крым и г.Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба МИД, передает УНН.
“МИД Украины решительно протестует против очередного усиления репрессий со стороны РФ в отношении граждан Украины на временно оккупированных территориях АР Крым и г. Севастополь”, — говорится в сообщении.
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В министерстве ссылаются на инцидент 27 октября, когда российские силовики ворвались на заседание объединения “Крымская солидарность” и препятствовали его проведению. МИД считает очередной попыткой запугивания упреки адвокату Эдему Семедляеву, правозащитнице Лили Гемеджи и координатору “Крымской солидарности” Диляверу Меметову в нарушении антитеррористического и анти-экстремистского законодательства.
Также главное дипломатическое ведомство выражает обеспокоенность по поводу сообщений о новых обысках в домах крымских татар, которые завершились задержанием представителя крымскотатарской общины Дилявера Гафарова.
“МИД вновь привлекает внимание международных партнеров на факт использования РФ антитеррористического законодательства для преследования инакомыслия и правозащитной деятельности на оккупированных украинских территориях, что дискредитирует антитеррористические меры мирового сообщества, стороной которых является Москва”, — отмечается в заявлении.
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Также МИД Украины заявляет о недопустимости намерений российской оккупационной власти передать собственность Меджлиса крымскотатарского народа управляемому из Москвы “Духовному управлению мусульман Крыма”. Такие действия являются продолжением целенаправленной дискриминационной политики оккупационных властей в отношении крымских татар — коренного народа Крыма.
“Требуем от государства-агрессора РФ немедленного прекращения преследования активистов и правозащитников на временно оккупированных территориях Украины, освободить всех незаконно удерживаемых граждан Украины и возобновить деятельность Меджлиса крымскотатарского народа”, — призвали в МИД.
Также в главном внешнеполитическом ведомстве Украины подчеркивают, что Кремль должен в полном объеме выполнить требования резолюций Генеральной Ассамблеи ООН “Территориальная целостность Украины” от 27 марта 2014 года, “Состояние прав человека в Автономной Республике Крым и г.Севастополь (Украина)” от 19 декабря 2016 и 19 декабря 2017 года, а также приказ Международного суда ООН по мерам в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
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Напомним, 29 октября суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов “дела Хизб ут-Тахрир”.
Отметим, что Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских военных частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Данную сецессию осуждает Украина и большинство стран мира. Кроме того, со времен незаконного присоединения полуострова к РФ от политических притеснений страдают крымские татары.