Суд у Криму залишив під арештом двох фігурантів "справи Хізб ут-Тахрір"

"29 жовтня 2018 року в 10:00 і 10.30, в Верховному суді Криму відбувся розгляд апеляції на рішення суду про продовження запобіжного заходу фігурантам "справи Хізб ут-Тахрір" (друга Бахчисарайська група) Марлену Асанову і Мемету Белялову. Судове засідання закінчилося. Суд залишив рішення першої інстанції без змін", - сказано в повідомленні.



Раніше, північно-Кавказький військовий окружний суд в Ростові-на-Дону продовжив термін утримання під вартою на три місяці фігурантам Бахчисарайського "справи Хізб ут-Тахрір".



Цього року фігурантів справи етапували з Криму в сусідню Росію.



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