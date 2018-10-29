Суд в Крыму оставил под арестом двух фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

"29 октября 2018 года в 10:00 и 10:30, в Верховном суде Крыма состоялось рассмотрение апелляции на решение суда о продлении меры пресечения фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир" (вторая Бахчисарайская группа) Марлену Асанову и Мемету Белялову. Судебное заседание закончилось. Суд оставил решение первой инстанции без изменений", - сказано в сообщении.



Ранее, северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону продлил срок содержания под стражей на три месяца фигурантам бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир".



В этом году фигурантов дела этапировали из Крыма в соседнюю Россию.



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