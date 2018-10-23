Суд в Криму залишив під арештом фігурантів "справи Веджіє Кашка"

Асана Чапуха, який знаходиться під домашнім арештом, доставили на засідання суду під конвоєм.

"Суд все залишив в силі, в задоволенні скарги нам відмовили. В принципі все було очікувано. Суд дійшов висновку, що знаходження в місцях позбавлення волі обґрунтоване і законне. Зараз знаходиться на етапі ознайомлення, далі ми очікуємо, що справа буде передана до суду", – розповів адвокат Маммет Мамбетов.



Як повідомляв УНН, заарештований кримський активіст Асан Чапух, фігурант "справи Веджіє Кашка", потрапив до лікарні через погіршення стану здоров'я.



Нагадаємо, 21 вересня стан здоров'я громадянина України Асана Чапуха, який є фігурантом "справи Веджіє Кашка", значно погіршився, і він вирішив припинити голодування.



23 листопада 2017 року російські силовики затримали в Сімферополі активістів Бекіра Дегерменджі, Казима Аметова, Асана Чапуха і Руслана Трубача. Їх обвинуватили у вимаганні.

Під час затримання активістів Кашці стало зле, 82-річна жінка померла. 12 вересня арешт активістам продовжили до 15 листопада.