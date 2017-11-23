Прокуратура кваліфікувала смерть кримської татарки як вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Прокуратура Автономної Республіки Крим відкрила кримінальне провадження за фактом смерті ветеранки кримськотатарського руху Веджіє Кашка за статтею “вбивство”. Про це повідомляє прес-служба прокуратури, передає УНН.
“Прокуратурою Автономної Республіки Крим внесено відомості до ЄРДР за фактом смерті Веджіє Кашка, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України”, — сказано у повідомленні.
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Також, як зазначається, сьогодні представниками незаконно діючих на території АР Крим органів, зокрема ФСБ, у присутності спецпідрозділів (з нашивками на форменому одязі ОМОН та СОБР) в черговий раз проведено ряд обшуків та затримано із застосуванням спеціальних засобів (наручників) кримськотатарських активістів, зокрема Бекіра Дегерменджі, Куртсеїта Абдуллаєва, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязіма Аметова.
За цими фактами прокуратура АРК внесла відомості до ЄРДР про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.146, ч.2 ст.162 КК України.
Як повідомляв УНН, у Криму 82-річна Веджіє Абла Кашка померла у кареті швидкої допомоги після того, як їй стало погано під час обшуку в її будинку.