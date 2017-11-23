Легендарна Веджіє Кашка померла в машині “швидкої” — Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підтвердив смерть ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Абла Кашка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“З Криму надійшла чорна звістка про смерть ветерана кримськотатарського національного руху, 82-річної легендарної Веджіє Абла Кашка, якій стало погано під час обшуку її дома. Веджіє Абла Кашка померла в машині швидкої допомоги”, - написав він.
Нагадаємо, Веджіє Кашка помера після спроби арешту співробітниками ФСБ РФ.
Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації припинити знищення корінного народу Криму.