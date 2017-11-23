Легендарна Веджіє Кашка померла в машині “швидкої” — Чубаров

“З Криму надійшла чорна звістка про смерть ветерана кримськотатарського національного руху, 82-річної легендарної Веджіє Абла Кашка, якій стало погано під час обшуку її дома. Веджіє Абла Кашка померла в машині швидкої допомоги”, - написав він.

Нагадаємо, Веджіє Кашка помера після спроби арешту співробітниками ФСБ РФ.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації припинити знищення корінного народу Криму.