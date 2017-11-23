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Легендарна Веджіє Кашка померла в машині “швидкої” — Чубаров

Легендарна Веджіє Кашка померла в машині “швидкої” — Чубаров

Київ • УНН

 • 18116 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров підтвердив смерть ветерана кримськотатарського національного руху Веджіє Абла Кашка. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“З Криму надійшла чорна звістка про смерть ветерана кримськотатарського національного руху, 82-річної легендарної Веджіє Абла Кашка, якій стало погано під час обшуку її дома. Веджіє Абла Кашка померла в машині швидкої допомоги”, - написав він.

Нагадаємо, Веджіє Кашка помера після спроби арешту співробітниками ФСБ РФ.

Як повідомляв УНН, Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації припинити знищення корінного народу Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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