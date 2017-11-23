Легендарная Веджие Кашка умерла в машине "скорой" - Чубаров

"Из Крыма поступила черная весть о смерти ветерана крымскотатарского национального движения, 82-летней легендарной Веджие Абла Кашка, которой стало плохо во время обыска ее дома. Веджие Абла Кашка умерла в машине скорой помощи", - написал он.

Напомним, Веджие Кашка умер после попытки ареста сотрудниками ФСБ РФ.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации прекратить уничтожение коренного народа Крыма.