Легендарная Веджие Кашка умерла в машине "скорой" - Чубаров

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 61881 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 41280 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 51997 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 61465 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111930 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 113653 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 139492 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107291 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108722 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113323 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Легендарная Веджие Кашка умерла в машине "скорой" - Чубаров

Легендарная Веджие Кашка умерла в машине "скорой" - Чубаров

Киев  •  УНН

 • 18112 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Абла Кашка. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Из Крыма поступила черная весть о смерти ветерана крымскотатарского национального движения, 82-летней легендарной Веджие Абла Кашка, которой стало плохо во время обыска ее дома. Веджие Абла Кашка умерла в машине скорой помощи", - написал он.

Напомним, Веджие Кашка умер после попытки ареста сотрудниками ФСБ РФ.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации прекратить уничтожение коренного народа Крыма.

Украинские Национальные Новости

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