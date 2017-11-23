Легендарная Веджие Кашка умерла в машине "скорой" - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров подтвердил смерть ветерана крымскотатарского национального движения Веджие Абла Кашка. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Из Крыма поступила черная весть о смерти ветерана крымскотатарского национального движения, 82-летней легендарной Веджие Абла Кашка, которой стало плохо во время обыска ее дома. Веджие Абла Кашка умерла в машине скорой помощи", - написал он.
Напомним, Веджие Кашка умер после попытки ареста сотрудниками ФСБ РФ.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины требует от Российской Федерации прекратить уничтожение коренного народа Крыма.