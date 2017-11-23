МЗС: вимагаємо від РФ припинити знищення корінного народу Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації припинити знищення корінного народу Криму. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.
"Знову обшуки, затримання в окупованому Криму. Помста РФ за резолюцію 3-го комітету Генеральної Асамблеї ООН по Криму?Вимагаємо припинити знищення корінного народу Криму", - написала Беца.
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Як повідомляли УНН, в окупованому Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу.