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МЗС: вимагаємо від РФ припинити знищення корінного народу Криму

МЗС: вимагаємо від РФ припинити знищення корінного народу Криму

Київ • УНН

 • 17424 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністерство закордонних справ України вимагає від Російської Федерації припинити знищення корінного народу Криму. Про це у своєму мікроблозі Twitter повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца, передає УНН

"Знову обшуки, затримання в окупованому Криму. Помста РФ за резолюцію 3-го комітету Генеральної Асамблеї ООН по Криму?Вимагаємо припинити знищення корінного народу Криму", - написала Беца.

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Як повідомляли УНН, в окупованому Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу.

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