МЗС: вимагаємо від РФ припинити знищення корінного народу Криму

"Знову обшуки, затримання в окупованому Криму. Помста РФ за резолюцію 3-го комітету Генеральної Асамблеї ООН по Криму?Вимагаємо припинити знищення корінного народу Криму", - написала Беца.

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Як повідомляли УНН, в окупованому Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу.