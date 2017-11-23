МИД: требуем от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма

"Опять обыски, задержания в оккупированном Крыму. Месть РФ за резолюцию 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН по Крыму? Требуем прекратить уничтожение коренного народа Крыма", - написала Беца.

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Как сообщали УНН, в оккупированном Крыму задержали членов крымскотатарского Меджлиса.