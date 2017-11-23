В окупованому Криму після затримання ФСБ померла кримська татарка
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. В окупованому Сімферополі померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка після спроби арешту співробітниками ФСБ РФ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник генерального директора у ATR Фадер Муджабаев, передає УНН.
"Вони дісталися до наших старих. Тільки що окупантами в Криму вбита 82-річна кримська татарка - Веджіє Кашка. Її хотіли заарештувати, їй стало погано, і її серце не витримало. Веджіє Кашка - ветеран і один із символів кримськотатарського національного руху за повернення на батьківщину", - написав Муджабаєв.
Як повідомляли УНН, в включеному Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу.