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В окупованому Криму після затримання ФСБ померла кримська татарка

В окупованому Криму після затримання ФСБ померла кримська татарка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В окупованому Сімферополі померла ветеран кримськотатарського руху Веджіє Кашка після спроби арешту співробітниками ФСБ РФ. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив заступник генерального директора у ATR Фадер Муджабаев, передає УНН.

"Вони дісталися до наших старих. Тільки що окупантами в Криму вбита 82-річна кримська татарка - Веджіє Кашка. Її хотіли заарештувати, їй стало погано, і її серце не витримало. Веджіє Кашка - ветеран і один із символів кримськотатарського національного руху за повернення на батьківщину", - написав Муджабаєв.

Як повідомляли УНН, в включеному Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу.

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