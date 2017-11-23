В окупованому Криму після затримання ФСБ померла кримська татарка

"Вони дісталися до наших старих. Тільки що окупантами в Криму вбита 82-річна кримська татарка - Веджіє Кашка. Її хотіли заарештувати, їй стало погано, і її серце не витримало. Веджіє Кашка - ветеран і один із символів кримськотатарського національного руху за повернення на батьківщину", - написав Муджабаєв.

Як повідомляли УНН, в включеному Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу.