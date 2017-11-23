В аннексированном Крыму задержали членов крымскотатарского Меджлиса

Как сообщает корреспондент русской службы Радио Свобода, со ссылкой на источники в управлении ФСБ России по аннексированному Крыму, задержание было произведено из-за якобы “вымогательства в особо крупном размере” у гражданина Турции.

По его сведениям, задержание произошло в кафе “Медоборы” на улице Воровского возле Киевского райсуда.

Как сообщал УНН, в Крыму задержали крымскотатарского активиста.