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В анексованому Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу

В анексованому Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. В анексованому Сімферополі російські силовики затримали кілька членів кримськотатарського Меджлісу, передає УНН з посиланням на Крим.Реаліі .

Як повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода, з посиланням на джерела в управлінні ФСБ Росії анексуваного Криму, затримання було здійснено через нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

За його відомостями, затримання відбулося в кафе "Медобори" на вулиці Воровського біля Київського райсуду.

Як повідомляв УНН, в Криму затримали кримськотатарського активіста .

Українські Національні Новини

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