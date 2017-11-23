В анексованому Криму затримали членів кримськотатарського Меджлісу

Як повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода, з посиланням на джерела в управлінні ФСБ Росії анексуваного Криму, затримання було здійснено через нібито "вимагання в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.

За його відомостями, затримання відбулося в кафе "Медобори" на вулиці Воровського біля Київського райсуду.

Як повідомляв УНН, в Криму затримали кримськотатарського активіста .