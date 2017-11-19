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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 14008 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 46327 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 66537 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 73740 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 75474 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 61808 просмотра

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11 марта, 11:14 • 99347 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100722 просмотра

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В Крыму задержали крымскотатарского активиста

В Крыму задержали крымскотатарского активиста

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. Сегодня около 16:00 в Симферополе сотрудниками полиции был задержан активист объединения "Крымская солидарность" Руслан (Алимдар) Белялов, передает УНН со ссылкой на сообщение объединения в Facebook.

По информации, поступившей в "Крымскую солидарность", причина его задержания - якобы его автомобиль, который находится в угоне.

В "Крымской солидарности" напомнили, что на прошлой неделе 8 ноября в доме Белялова силовики провели обыск, после которого была обнаружена пропажа личных денег (3000 долларов и 60000 рублей).

"Обыск, исчезновение личных денег, а сегодня - задержание ... Все это мы расцениваем как давление на социально и политически активных мусульман Крыма. В частности общеизвестно, что Алимдар Белялов - гражданский журналист, участник объединения Крымская солидарность. Он известен общественности тем, что занимает активную общественную позицию: постоянно поддерживает крымских татар во время обысков, на судах, делает стрим с места события этих событий, и просто не остается в стороне от проблем своего народа", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 октября в Бахчисарае в шести домах крымских татар российские силовики провели обыски.

ФСБ РФ заявила о ликвидации в Бахчисарае ячейки организации "Хизб ут-Тахрир".

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