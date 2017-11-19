В Крыму задержали крымскотатарского активиста

По информации, поступившей в "Крымскую солидарность", причина его задержания - якобы его автомобиль, который находится в угоне.

В "Крымской солидарности" напомнили, что на прошлой неделе 8 ноября в доме Белялова силовики провели обыск, после которого была обнаружена пропажа личных денег (3000 долларов и 60000 рублей).

"Обыск, исчезновение личных денег, а сегодня - задержание ... Все это мы расцениваем как давление на социально и политически активных мусульман Крыма. В частности общеизвестно, что Алимдар Белялов - гражданский журналист, участник объединения Крымская солидарность. Он известен общественности тем, что занимает активную общественную позицию: постоянно поддерживает крымских татар во время обысков, на судах, делает стрим с места события этих событий, и просто не остается в стороне от проблем своего народа", - говорится в сообщении.

Напомним, утром 11 октября в Бахчисарае в шести домах крымских татар российские силовики провели обыски.

ФСБ РФ заявила о ликвидации в Бахчисарае ячейки организации "Хизб ут-Тахрир".