У Криму затримали кримськотатарського активіста

За інформацією, що надійшла причина його затримання - нібито його автомобіль знаходиться в угоні.

У "Кримській солідарності" нагадали, що минулого тижня 8 листопада у будинку Бєлялова силовики провели обшук, після якого була виявлена ​​пропажа особистих грошей (3000 доларів і 60000 рублів).

"Обшук, зникнення особистих грошей, а сьогодні - затримання ... Все це ми розцінюємо як тиск на соціально і політично активних мусульман Криму. Зокрема загальновідомо, що Алімдар Бєлялов - цивільний журналіст, учасник об'єднання Кримська солідарність. Він відомий громадськості тим, що займає активну громадську позицію: постійно підтримує кримських татар під час обшуків, на судах, робить стрім з місця події цих подій, і просто не залишається осторонь від проблем свого народу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 11 жовтня в Бахчисараї в шести будинках кримських татар російські силовики провели обшуки.

ФСБ РФ заявила про ліквідацію в Бахчисараї осередку організації "Хізб ут-Тахрір".