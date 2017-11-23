В оккупированном Крыму после задержания ФСБ умерла крымская татарка
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В оккупированном Симферополе умерла ветеран крымскотатарского движения Веджие Кашка после попытки ареста сотрудниками ФСБ РФ. об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель генерального директора у ATR Фадер Муджабаев, передает УНН.
"Они добрались до наших стариков. Только что оккупантами в Крыму убита 82-летняя крымская татарка - Веджие Кашка. Ее хотели арестовать, ей стало плохо, и её сердце не выдержало. Веджие ханым — ветеран и один из символов крымскотатарского национального движения за возвращение на родину", - написал Муджабаев.
Как сообщали УНН, в аннексированном Крыму задержали членов крымскотатарского Меджлиса.