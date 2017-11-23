Прокуратура квалифицировала смерть крымской татарки как убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту смерти ветеранки крымскотатарского движения Веджие Кашка по статье "убийство". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в ЕРДР по факту смерти Веджие Кашка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины", - сказано в сообщении.
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Также, как отмечается, сегодня представителями незаконно действующих на территории АР Крым органов, в частности ФСБ, в присутствии спецподразделений (с нашивками на форменной одежде ОМОН и СОБР) в очередной раз проведен ряд обысков и задержаны с применением специальных средств (наручников) крымскотатарских активистов, в частности Бекира Дегерменджи, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязим Аметова.
По этим фактам прокуратура АРК внесла сведения в ЕРДР о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.162 УК Украины.
Как сообщал УНН, в Крыму 82-летняя Веджие Абла Кашка умерла в карете скорой помощи после того, как ей стало плохо во время обыска в ее доме.