Прокуратура квалифицировала смерть крымской татарки как убийство

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 73830 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 62009 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 69677 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 77715 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 116766 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 114811 просмотра

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 143123 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107370 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108797 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Прокуратура квалифицировала смерть крымской татарки как убийство

Прокуратура квалифицировала смерть крымской татарки как убийство

Киев  •  УНН

 • 40016 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Прокуратура Автономной Республики Крым открыла уголовное производство по факту смерти ветеранки крымскотатарского движения Веджие Кашка по статье "убийство". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает УНН.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым внесены сведения в ЕРДР по факту смерти Веджие Кашка, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины", - сказано в сообщении.

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Также, как отмечается, сегодня представителями незаконно действующих на территории АР Крым органов, в частности ФСБ, в присутствии спецподразделений (с нашивками на форменной одежде ОМОН и СОБР) в очередной раз проведен ряд обысков и задержаны с применением специальных средств (наручников) крымскотатарских активистов, в частности Бекира Дегерменджи, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязим Аметова.

По этим фактам прокуратура АРК внесла сведения в ЕРДР о совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.146, ч.2 ст.162 УК Украины.

Как сообщал УНН, в Крыму 82-летняя Веджие Абла Кашка умерла в карете скорой помощи после того, как ей стало плохо во время обыска в ее доме.

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