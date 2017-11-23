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Клімкін: російські окупанти дорого заплатять за вбивство кримської татарки

Київ • УНН

 • 18616 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін відреагував на смерть ветерана кримськотатарського руху Веджіє Кашки, зазначивши, що окупанти дорого заплатять за це вбивство. Про це він написав у своєму Twitter, передає УНН.

"Сьогодні в Криму від рук російських окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка, ветеран кримськотатарського руху. Окупанти намагалися заарештувати літню жінку, і її серце не витримало. Нелюди! Презирство й огида! Передчуваю, вони дорого заплатять за це вбивство. Вічна пам'ять цій героїчній жінці", - написав П.Клімкін.

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Як повідомляв УНН, у Криму 82-річна Веджіє Абла Кашка померла у кареті швидкої допомоги після того, як їй стало погано під час обшуку в її будинку.

Сьогодні в Криму від рук рос. окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка,ветеран кримськотатарського руху.Окупанти намагалися заарештувати літню жінку,і її серце не витримало.Нелюди!Презирство й огида!Передчуваю,вони дорого заплатять за це вбивство.Вічна пам'ять цій героїчній жінці

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2017 г.

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