Клімкін: російські окупанти дорого заплатять за вбивство кримської татарки

"Сьогодні в Криму від рук російських окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка, ветеран кримськотатарського руху. Окупанти намагалися заарештувати літню жінку, і її серце не витримало. Нелюди! Презирство й огида! Передчуваю, вони дорого заплатять за це вбивство. Вічна пам'ять цій героїчній жінці", - написав П.Клімкін.

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Як повідомляв УНН, у Криму 82-річна Веджіє Абла Кашка померла у кареті швидкої допомоги після того, як їй стало погано під час обшуку в її будинку.

Сьогодні в Криму від рук рос. окупантів загинула 82-річна Веджіє Кашка,ветеран кримськотатарського руху.Окупанти намагалися заарештувати літню жінку,і її серце не витримало.Нелюди!Презирство й огида!Передчуваю,вони дорого заплатять за це вбивство.Вічна пам'ять цій героїчній жінці