ФСБ проводить в Криму широкомасштабну спецоперацію проти кримських татар – Чубаров

За його словами, 23 листопада 2017 року в різних районах Криму відбулися обшуки в будинках кримських татар і затримання активістів національного руху.

Він зазначив, що одночасно з початком обшуків в російських державних ЗМІ відбувся викид інформаційних матеріалів, покликаних виправдати чергові репресії російських окупантів проти кримських татар і, одночасно, очорнити Меджліс кримськотатарського народу.

“Незабаром стало відомо про затримання активістів національного руху Бекіра Дегерменджі, Куртсеїта Абдуллаєва, Асана Чапуха, Руслана Трубача і Кязіма Аметова. Ще пізніше з Криму надійшла чорна звістка про смерть ветерана кримськотатарського національного руху, 82-річної легендарної Веджіє Абла Кашка, якій стало погано під час обшуку її дома. Веджіє Абла Кашка померла в машині швидкої допомоги”, — наголосив голова Меджлісу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Легендарна Веджіє Кашка померла в машині “швидкої”

“Аналіз інформації, що надходить з Криму, свідчить про широкомасштабну спеціальну операцію, що проводиться ФСБ Росії в окупованому Криму, цілями якої є нові арешти активістів національного руху і компрометація Меджлісу кримськотатарського народу”, — підкреслив він.

При цьому, за його словами, роль провокатора, явного або вимушеного, відведена громадянинові Туреччини Юсуфу Айтану, який втерся в довіру до сім’ї Веджіє Абла Кашка.

У Меджлісі кримськотатарського народу ретельно відстежується ситуація, пов’язана з сьогоднішніми трагічними подіями в Криму. Про вжиті рекомендації та про інші рішення буде повідомлено, резюмував Р.Чубаров.

Як повідомляв УНН, у МЗС вимагають від РФ припинити знищення корінного народу Криму.