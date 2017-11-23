ФСБ проводит в Крыму широкомасштабную спецоперацию против крымских татар - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Федеральное служба безопасности России проводит в Крыму широкомасштабную спецоперацию, целью которой являются аресты активистов национального движения и компрометация Меджлиса. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
По его словам, 23 ноября 2017 года в различных районах Крыма прошли обыски в домах крымских татар и задержания активистов национального движения.
Он отметил, что одновременно с началом обысков в российских государственных СМИ произошел выброс информационных материалов, призванных оправдать очередные репрессии российских оккупантов против крымских татар и, одновременно, очернить Меджлис крымскотатарского народа.
"Вскоре стало известно о задержании активистов национального движения Бекира Дегерменджи, Куртсеита Абдуллаева, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Кязим Аметова. Еще позже из Крыма поступила черная весть о смерти ветерана крымскотатарского национального движения, 82-летней легендарной Веджие Абла Кашка, которой стало плохо во время обыска ее дома. Веджие Абла Кашка умерла в машине скорой помощи", - подчеркнул глава Меджлиса.
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"Анализ информации, поступающей из Крыма, свидетельствует о широкомасштабной специальной операции, проводимой ФСБ России в оккупированном Крыму, целями которой являются новые аресты активистов национального движения и компрометация Меджлиса крымскотатарского народа", - подчеркнул он.
При этом, по его словам, роль провокатора, явного или вынужденного, отведена гражданину Турции Юсуфу Айтана, который втерся в доверие к семье Веджие Абла Кашка.
В Меджлисе крымскотатарского народа тщательно отслеживается ситуация, связанная с сегодняшними трагическими событиями в Крыму. О принятых рекомендации и о других решениях будет сообщено, резюмировал Р. Чубаров.
Как сообщал УНН, в МИД требуют от РФ прекратить уничтожение коренного народа Крыма.