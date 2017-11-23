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11:17 • 60159 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

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11:14 • 38244 просмотра

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 49672 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 59417 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 111220 просмотра

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Климкин: российские оккупанты дорого заплатят за убийство крымской татарки

Климкин: российские оккупанты дорого заплатят за убийство крымской татарки

Киев  •  УНН

 • 18605 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин отреагировал на смерть ветерана крымскотатарского движения Веджие Кашки, отметив, что оккупанты дорого заплатят за это убийство. Об этом он написал в своем Twitter, передает УНН.

"Сегодня в Крыму от рук русских оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения. Оккупанты пытались арестовать летнюю женщину и ее сердце не выдержало. Нелюди! Презрение и отвращение! Предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине", - написал П.Климкин.

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Как сообщал УНН, в Крыму 82-летняя Веджие Абла Кашка умерла в карете скорой помощи после того, как ей стало плохо во время обыска в ее доме.

Сегодня в Крыму от рук рус. оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского руху.Окупанты пытались арестовать летнюю женщину и ее сердце не витримало.Нелюды! Презрение и отвращение! Предчувствую, они дорого заплатят за это вбивство.Вична память этой героической женщине

- Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 ноября 2017 г.

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