Климкин: российские оккупанты дорого заплатят за убийство крымской татарки

"Сегодня в Крыму от рук русских оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского движения. Оккупанты пытались арестовать летнюю женщину и ее сердце не выдержало. Нелюди! Презрение и отвращение! Предчувствую, они дорого заплатят за это убийство. Вечная память этой героической женщине", - написал П.Климкин.

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Как сообщал УНН, в Крыму 82-летняя Веджие Абла Кашка умерла в карете скорой помощи после того, как ей стало плохо во время обыска в ее доме.

Сегодня в Крыму от рук рус. оккупантов погибла 82-летняя Веджие Кашка, ветеран крымскотатарского руху.Окупанты пытались арестовать летнюю женщину и ее сердце не витримало.Нелюды! Презрение и отвращение! Предчувствую, они дорого заплатят за это вбивство.Вична память этой героической женщине