Суд в Крыму оставил под арестом фигурантов "дела Веджие Кашка"

Асана Чапуха, который находится под домашним арестом, доставили на заседание суда под конвоем.

"Суд все оставил в силе, в удовлетворении жалобы нам отказали. В принципе все было ожидаемо. Суд пришел к выводу, что нахождение в местах лишения свободы обоснованное и законное. Сейчас находится на этапе ознакомления, дальше мы ожидаем, что дело будет передано в суд" , - рассказал адвокат Маммет Мамбетов.



Как сообщал УНН, арестован крымский активист Асан Чапух, фигурант "дела Веджие Кашка", попал в больницу из-за ухудшения состояния здоровья.



Напомним, 21 сентября состояние здоровья гражданина Украины Асана Чапуха, который является фигурантом "дела Веджие Кашка", значительно ухудшилось, и он решил прекратить голодовку.



23 ноября 2017 российские силовики задержали в Симферополе активистов Бекира Дегерменджи, Казима Аметова, Асана Чапуха и Руслана Трубача. Их обвинили в вымогательстве.

Во время задержания активистов Кашке стало плохо, 82-летняя женщина умерла. 12 сентября арест активистов продлили до 15 ноября.