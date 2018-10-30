В окупованому Криму ФСБ знову провела обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки Росії провели обшуки в будинку кримських татар в с.Жемчужина Кіровського району, під час якого вилучили цінні речі. Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook, передає УНН.
"Обшук проводився співробітниками ФСБ, був розпочатий, за словами батька затриманого Ділявера Гафарова, близько третьої години ночі. Силовики сказали, що шукають зброю, але в списку вилучених речей її немає, бо її не виявили", - відзначили в Кримській солідарності.
При цьому в організації уточнили, що ніяких документів про проведення обшуку силовики не залишили. Проте силовики затримали господаря будинку - Ділявера Гафарова. Його вивезли, ймовірно, в сімферопольський ізолятор, рідні поїхали за ним.
Крім того, згідно з повідомленням, під час обшуку були вилучені ноутбук, телефони, документи, український і російський паспорти. Понятими під час обшукубули дві дівчини з Феодосії, яких привели силовики.
Нагадаємо, за даними правозахисників, за 9 місяців 2018 року в окупованому Криму зафіксовано 91 затримання, 65 з яких - щодо корінного кримськотатарського народу.
За 9 місяців 2018 року в окупованому Криму було проведено 79 обшуків, з них 68 - в будинках кримських татар.