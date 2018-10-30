В окупованому Криму ФСБ знову провела обшуки

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. В окупованому Криму співробітники Федеральної служби безпеки Росії провели обшуки в будинку кримських татар в с.Жемчужина Кіровського району, під час якого вилучили цінні речі. Про це повідомляє Кримська солідарність у Facebook, передає УНН.