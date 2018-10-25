В Меджлисе заявили о 79 обысках в оккупированном Крыму за девять месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму было проведено 79 обысков, из них 68 - в домах крымских татар. Об этом во время пресс-конференции заявил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает корреспондент УНН.
"Незаконные действия оккупационной власти (в Крыму – ред.), обыски (за 9 месяцев 2018 года – ред.). Количество обысков – 79, из них обыски в домах крымских татар – 68. После оккупации Крыма Россией обыски стали регулярной практикой на полуострове… Большинство обысков являются политически мотивированными и преступными. Данные действия, на наш взгляд, являются в первую очередь акцией устрашения и запугивания нелояльных к действиям России в Крыму людей", - сообщил Бариев.
Член Меджлиса добавил, что большинство обысков "связаны с якобы распространением активистами материалов экстремистского характера в социальных сетях".
"В оправдание своих действий представители де-факто (оккупационной – ред.) власти пытаются обвинить обыскиваемых людей в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности или в участии в запрещенных в РФ организациях", - резюмировал Бариев.
Напомним, в Меджлисе рассказали о гибели людей в местах лишения свободы в Крыму.
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