У Меджлісі заявили про 79 обшуків в окупованому Криму за дев'ять місяців
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За 9 місяців 2018 року в окупованому Криму було проведено 79 обшуків, з них 68 - у будинках кримських татар. Про це під час прес-конференції заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає кореспондент УНН.
"Незаконні дії окупаційної влади (у Криму - ред.), обшуки (за 9 місяців 2018 року - ред.). Кількість обшуків - 79, з них обшуки у будинках кримських татар - 68. Після окупації Криму Росією обшуки стали регулярною практикою на півострові... Більшість обшуків є політично мотивованими і злочинними. Такі дії, на наш погляд, є передусім акцією залякування нелояльних до дій Росії в Криму людей", - повідомив Барієв.
Член Меджлісу додав, що більшість обшуків "пов'язані з нібито розповсюдженням активістами матеріалів екстремістського характеру у соціальних мережах".
"На виправдання своїх дій представники де-факто (окупаційної - ред.) влади намагаються звинуватити людей, у яких проводять обшуки, у публічних закликах до здійснення терористичної діяльності або в участі в заборонених у РФ організаціях", - резюмував Барієв.
Нагадаємо, у Меджлісі розповіли про загибель людей у місцях позбавлення волі у Криму.
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