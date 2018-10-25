В Меджлисе рассказали о гибели людей в местах лишения свободы в Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. За 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму зафиксировано 6 жертв нарушения прав на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность. Об этом во время пресс-конференции заявил глава правления Крымскотатарского ресурсного центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев, передает корреспондент УНН.
"Первая категория: право на жизнь, свободу, безопасность и личную неприкосновенность – жертвы. (За 9 месяцев 2018 года – ред.) нами было зафиксировано 6, из них крымские татары – 4. В основном жертвы (этого нарушения – ред.) зафиксированы нами в первую половину этого года", - рассказал Бариев.
Согласно представленным на пресс-конференции данным, 4 случая смертей были зафиксированы в местах лишения свободы.
Следующей категорией член Меджлиса назвал людей, которые пропали без вести. В частности, по его словам, 6 августа 2018 года в оккупированном Крыму пропал без вести Эйнар Эюпов, который вышел на работу и не вернулся.
"На сайте так называемого "ГСУ Следственного комитета РФ по Республике Крым" в разделе "Пропавшие без вести" информация об Эйнаре отсутствует", - добавил Бариев.
Напомним, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд считает РФ ответственной за нарушения прав человека в Крыму.
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