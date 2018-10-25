У Меджлісі розповіли про загибель людей у місцях позбавлення волі у Криму

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За 9 місяців 2018 року в окупованому Криму зафіксовано 6 жертв порушення прав на життя, свободу, безпеку і особисту недоторканність. Про це під час прес-конференції заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає кореспондент УНН.