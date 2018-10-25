У Меджлісі розповіли про загибель людей у місцях позбавлення волі у Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. За 9 місяців 2018 року в окупованому Криму зафіксовано 6 жертв порушення прав на життя, свободу, безпеку і особисту недоторканність. Про це під час прес-конференції заявив голова правління Кримськотатарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотатарського народу Ескендер Барієв, передає кореспондент УНН.
"Перша категорія: право на життя, свободу, безпеку і особисту недоторканність - жертви. (За 9 місяців 2018 року - ред.) нами було зафіксовано 6, з них кримські татари - 4. В основному жертви (цього порушення - ред.) зафіксовані нами у першій половині цього року", - розповів Барієв.
Згідно з представленими на прес-конференції даними, 4 випадки смертей були зафіксовані у місцях позбавлення волі.
Наступною категорією член Меджлісу назвав людей, які зникли безвісти. Зокрема, за його словами, 6 серпня 2018 року в окупованому Криму зник безвісти Ейнар Еюпов, який вийшов на роботу і не повернувся.
"На сайті так званого "ГСУ Слідчого комітету РФ по Республіці Крим" у розділі "Зниклі безвісти" інформація про Ейнара відсутня", - додав Барієв.
Нагадаємо, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд вважає РФ відповідальною за порушення прав людини в Криму.
Сорок держав вимагають від РФ пустити спостерігачів до окупованого Криму.