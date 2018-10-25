В оккупированном Крыму за 9 месяцев задержали 65 крымских татар

"За 9 месяцев 2018 года (в оккупированном Крыму – ред.) нами зафиксировано 91 задержание, 65 из которых в отношении коренного крымско-татарского народа. Стоит отметить, что большая часть задержаний проводилась после обысков, когда силовики задерживали как обыскиваемых людей, так и были случаи, когда задерживали людей, которые снимали это (обыски – ред.) на камеру или были свидетелями обысков", – сообщил Сагирман.



Он добавил, что имели место случаи, когда задержания сопровождались применением физической силы со стороны представителей силовых структур оккупационных властей.



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"Стоит заметить, что силовики осуществляли сбор личных данных и отбор отпечатков пальцев. За задержаниями следуют допросы и так, за 9 месяцев зафиксировано 111 допросов, 79 из них в отношении крымских татар", – резюмировал Сагирман.



Он также добавил, что за этот период оккупационными властями были осуществлены 138 арестов, из них крымских татар 107.



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Напомним, Российская Федерация, нарушая международное гуманитарное право, продолжила применять свои законы на территории временно оккупированного Крыма. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) по ситуации с правами человека в Украине, подготовленная по результатам работы мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине охватывает период с 16 мая по 15 августа 2018 года



ОТметим, что вчера стало известно о том, что фигуранта "дела украинских диверсантов" севастопольца Дмитрия Штыбликова этапировали из российской колонии №6 г. Омска в неизвестном направлении.