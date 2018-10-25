В окупованому Криму за 9 місяців затримали 65 кримських татар

"За 9 місяців 2018 року (в окупованому Криму - ред.) нами зафіксовано 91 затримання, 65 з яких відносно корінного кримськотатарського народу. Варто відзначити, що велика частина затримань проводилася після обшуків, коли силовики затримували як обшукуваних людей, так і були випадки, коли затримували людей, які знімали це (обшуки - ред.) на камеру або були свідками обшуків", - повідомив Сагірман.



Він додав, що мали місце випадки, коли затримання супроводжувалися застосуванням фізичної сили з боку представників силових структур окупаційної влади.



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"Варто зауважити, що силовики здійснювали збір особистих даних і відбір відбитків пальців. За затриманнями слідують допити і так, за 9 місяців зафіксовано 111 допитів, 79 з них щодо кримських татар", - резюмував Сагірман.



Він також додав, що за цей період окупаційною владою були здійснені 138 арештів, з них кримських татар 107.



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Нагадаємо, Російська Федерація, порушуючи міжнародне гуманітарне право, продовжила застосовувати свої закони на території тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться в доповіді Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини (УВКПЛ) щодо ситуації з правами людини в Україні, яка була підготовлена ​​за результатами роботи моніторингової місії ООН з прав людини в Україні охоплює період з 16 травня по 15 серпня 2018 року



Відзначимо, що вчора стало відомо про те, що фігуранта "справи українських диверсантів" севастопольця Дмитра Штиблікова етапували з російської колонії №6 м. Омська в невідомому напрямку.