В оккупированном Крыму ФСБ вновь провела обыски
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. В оккупированном Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России провели обыски в доме крымских татар в с.Жемчужина Кировского района, в ходе которого изъяли ценные вещи. Об этом сообщает Крымская солидарность в Facebook, передает УНН.
“Обыск проводился сотрудниками ФСБ, был начат, по словам отца задержанного Дилявера Гафарова, около трёх часов ночи. Силовики сказали, что ищут оружие, но в списке изъятых вещей его нет, поскольку его не обнаружили”, — отметили в Крымской солидарности.
При этом в организации уточнили, что никаких документов о проведении обыска силовики не оставили. Тем не менее, силовики задержали хозяина дома — Дилявера Гафарова. Его вывезли предположительно в симферопольский изолятор, родные последовали за ним.
Кроме того, согласно сообщению “солидарности”, в ходе обыска были изъяты ноутбук, телефоны, документы, украинский и российский паспорта. В качестве понятых в обыске участвовали две девушки из Феодосии, приведённые силовиками.
Напомним, по данным правозащитников, за 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму зафиксировано 91 задержание, 65 из которых — в отношении коренного крымско-татарского народа.
За 9 месяцев 2018 года в оккупированном Крыму было проведено 79 обысков, из них 68 — в домах крымских татар.