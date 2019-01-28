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МИД Канады: посла в Китае уволили из-за противоречивой позиции по Huawei

МИД Канады: посла в Китае уволили из-за противоречивой позиции по Huawei

Киев  •  УНН

 • 9866 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо попросил уйти в отставку посла страны в Китае Джона Маккаллума за его противоречивую позицию в деле финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в понедельник журналистам сказала глава канадского МИД Христя Фриланд, передает УНН.

"Заявления посла Маккаллума (по делу Мэн Ваньчжоу - ред.) не соответствовали позиции правительства Канады. Главная задача любого посла нашей страны должна заключаться в точном высказывании позиции канадского правительства", - пояснила министр.

Напомним, 27 января стало известно, что Маккаллум ушел в отставку после соответствующей просьбы Трюдо. В специальном заявлении премьера не говорилось о причинах отставки, но он ушел почти сразу же после заявлений дипломата о ситуации с финдиректором Huawei, которые вызвали волну негативных отзывов в политическом истеблишменте Канады.

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Перед этим, 23 января Маккаллум заявил, что, по его мнению, в Мэн Ваньчжоу есть серьезные аргументы для того, чтобы оспорить свою экстрадицию из Канады в США, в том числе из-за того, что ее задержание связано с нарушением американских санкций против Ирана, "под которыми Канада не подписывалась".

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Как сообщал УНН, китайские власти требуют от Канады немедленно освободить финансового директора Huawei Мэн Ваньчжоу и называют ее арест нарушением прав человека и международных норм.

Германия выразила поддержку Канаде в ее споре с Китаем по компании Huawei.

Напомним, 1 декабря полиция Канады задержала финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу.

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

В Китае считают, что задержание финдиректора Huawei говорит о желание США нанести удар по компании.

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Вскоре после ареста финдиректора Huawei в Канаде, в Китае задержали канадца, который организовал встречи Ким Чен Ына и Денниса Родмана.

12 декабря суд в Канаде принял решение об экстрадиции Мэн Ваньчжоу в США. Женщину отпустили под залог в 10 млн канадских долларов ожидать экстрадиции в Ванкувере.

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