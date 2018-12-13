У Китаї затримали канадця, який організував зустрічі Кім Чен Ина і Денніса Родмана
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Влада Китаю імовірно затримали громадянина Канади Майкла Спейвора, який допомагав організовувати зустрічі колишнього американського професійного баскетболіста Денніса Родмана з лідером КНДР Кім Чен Ином. Про це повідомила газета The Globe and Mail з посиланням на інформоване джерело, передає УНН.
За його даними, Спейвор володіє міжнародною неурядовою організацією Paektu Cultural Exchange, яка влаштовує туристичні поїздки в КНДР і проводить в цій країні хокейні матчі. Ця людина також допомагала організовувати зустрічі Родмана і північнокорейського лідера в КНДР.
Згідно із записом у Twitter Спейвора від 9 грудня, він був в столиці північнокорейської провінції Хванхе-Пукто місті Сарівон, а 10 грудня мав намір прибути в Сеул “на кілька днів” у справах. The Globe and Mail стверджує, що в КНДР канадець зустрічався з Кім Чен Ином. Джерело газети повідомило, що саме ця людина могла телефонувати в посольство Канади в Пекіні.
Поки невідомо, чи має це пряме відношення до затримання канадською владою на початку цього місяця фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Це було зроблено за окремим запитом про екстрадицію прокуратури Східного округу Нью-Йорка в зв’язку з обвинуваченням у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану. 11 грудня суд у Ванкувері ухвалив випустити її під заставу.
Як повідомляв УНН, майбутнє фіндиректора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу повинні визначати судові інстанції, а не політики. Про це в середу заявила журналістам в Оттаві канадський міністр закордонних справ Христя Фріланд.