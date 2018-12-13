Глава МЗС Канади: майбутнє фіндиректора Huawei повинен визначити суд, а не політики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Майбутнє фіндиректора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу повинні визначати судові інстанції, а не політики. Про це в середу заявила журналістам в Оттаві канадський міністр закордонних справ Христя Фріланд, інформує УНН з посиланням на місцеві ЗМІ.
“Мен Ваньчжоу була затримана (канадськими правоохоронними органами) згідно з існуючим між Канадою і США договором про екстрадицію, і в цій (справі) немає ніякої політичної складової”, — сказала вона. Фріланд підкреслила, що Канада і Сполучені Штати є правовими державами, тому “наші партнери (за договором про) екстрадиції не повинні намагатися політизувати юридичні процеси”.
Фріланд додала, що також вже обговорила цю ситуацію з держсекретарем США Майклом Помпео. У бесіді з ним, за її словами, міністр також підкреслила, що “Канада — це правова держава, яка завжди чітко дотримується закону”. Вона додала, що Оттава також знаходиться в постійному контакті і з китайською стороною щодо ситуації з Мен Ваньчжоу. Зокрема, глава МЗС обговорювала її з китайським послом в Канаді, але подробиць вона наводити не стала.
Раніше американський президент Дональд Трамп заявив, що міг би втрутитися в справу міністерства юстиції США щодо фінансового директора Huawei в разі, якщо це послужило б інтересам національної безпеки країни або допомогло б укласти торговельну угоду з КНР.
Як повідомляв УНН, чоловік фіндиректора Huawei готовий внести за неї заставу у розмірі 11 мільйонів доларів.