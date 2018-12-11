Чоловік фіндиректора Huawei готовий внести за неї заставу у розмірі 11 мільйонів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Чоловік фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу заявив про готовність стати її поручителем у разі виходу дружини під заставу і може внести за неї 15 млн канадських доларів (11,3 мільйонів доларів США). Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Star Vancouver.
З такою пропозицією в суді виступив Лю Сяоцзун, який володіє в Ванкувері двома житловими будинками. Він сказав, що готовий закласти обидва будинки і внести значний депозит готівкою. Загальна сума коштів під заставу, за його оцінкою, складе 15 млн канадських доларів.
Раніше адвокати Мен Ваньчжоу заявили, що та сплатить всі витрати, пов'язані з виходом під заставу. Юристи запросили до суду співробітників двох приватних канадських служб безпеки, які пояснюють судді, як вони можуть організувати стеження і контроль за діями фіндиректора Huawei.
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Нагадаємо, затримана в Канаді фінансова директорка Huawei Мен Ваньчжоу зажадала звільнити її під заставу через проблеми зі здоров'ям.
Як повідомляв УНН, затримана в Канаді фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка підлягає видачі США у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні санкцій щодо Ірану, пов’язане з вчиненням незаконних грошових транзакцій через британський банк HSBC.
Раніше прем’єр Канади заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.
Як інформував УНН, посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei.