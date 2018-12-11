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MIM-104 Patriot

Чоловік фіндиректора Huawei готовий внести за неї заставу у розмірі 11 мільйонів доларів

Київ • УНН

 • 7748 перегляди

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Чоловік фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу заявив про готовність стати її поручителем у разі виходу дружини під заставу і може внести за неї 15 млн канадських доларів (11,3 мільйонів доларів США). Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Star Vancouver.

Чоловік фіндиректора Huawei готовий внести за неї заставу у розмірі 11 мільйонів доларів

З такою пропозицією в суді виступив Лю Сяоцзун, який володіє в Ванкувері двома житловими будинками. Він сказав, що готовий закласти обидва будинки і внести значний депозит готівкою. Загальна сума коштів під заставу, за його оцінкою, складе 15 млн канадських доларів.

Раніше адвокати Мен Ваньчжоу заявили, що та сплатить всі витрати, пов'язані з виходом під заставу. Юристи запросили до суду співробітників двох приватних канадських служб безпеки, які пояснюють судді, як вони можуть організувати стеження і контроль за діями фіндиректора Huawei.

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Нагадаємо, затримана в Канаді фінансова директорка Huawei Мен Ваньчжоу зажадала звільнити її під заставу через проблеми зі здоров'ям.

Як повідомляв УНН, затримана  в Канаді фінансового директора китайської телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу, яка підлягає видачі США у зв’язку зі звинуваченнями в порушенні санкцій щодо Ірану, пов’язане з вчиненням незаконних грошових транзакцій через британський банк HSBC.

Раніше прем’єр Канади заявив, що затримання фіндиректора Huawei не було політичним рішенням.

Як інформував УНН, посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei.

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