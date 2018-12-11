Чоловік фіндиректора Huawei готовий внести за неї заставу у розмірі 11 мільйонів доларів

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Чоловік фінансового директора китайської компанії Huawei Мен Ваньчжоу заявив про готовність стати її поручителем у разі виходу дружини під заставу і може внести за неї 15 млн канадських доларів (11,3 мільйонів доларів США). Про це повідомляє УНН із посиланням на видання The Star Vancouver.