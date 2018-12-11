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Мужчина финдиректора Huawei готов внести за нее залог в размере 11 миллионов долларов

Киев • УНН

 • 7748 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Муж финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу заявил о готовности стать ее поручителем в случае выхода жены под залог и может внести за нее 15 млн канадских долларов (11 миллионов долларов США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Star Vancouver.

Мужчина финдиректора Huawei готов внести за нее залог в размере 11 миллионов долларов

С таким предложением в суде выступил Лю Сяоцзун, который владеет в Ванкувере двумя жилыми домами. Он сказал, что готов заложить оба дома и внести значительный депозит наличными. Общая сумма средств под залог, по его оценке, составит 15 млн канадских долларов.

Ранее адвокаты Мэн Ваньчжоу заявили, что она оплатит все расходы, связанные с выходом под залог. Юристы пригласили в суд сотрудников двух частных канадских служб безопасности, которые объясняют судьи, как они могут организовать слежку и контроль за действиями финдиректора Huawei.

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Напомним, задержана в Канаде финансовая директриса Huawei Мэн Ваньчжоу потребовала освободить ее под залог из-за проблем со здоровьем.

Как сообщал УНН, задержана в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанное с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.

Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.

Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.

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