Мужчина финдиректора Huawei готов внести за нее залог в размере 11 миллионов долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Муж финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу заявил о готовности стать ее поручителем в случае выхода жены под залог и может внести за нее 15 млн канадских долларов (11 миллионов долларов США). Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Star Vancouver.
С таким предложением в суде выступил Лю Сяоцзун, который владеет в Ванкувере двумя жилыми домами. Он сказал, что готов заложить оба дома и внести значительный депозит наличными. Общая сумма средств под залог, по его оценке, составит 15 млн канадских долларов.
Ранее адвокаты Мэн Ваньчжоу заявили, что она оплатит все расходы, связанные с выходом под залог. Юристы пригласили в суд сотрудников двух частных канадских служб безопасности, которые объясняют судьи, как они могут организовать слежку и контроль за действиями финдиректора Huawei.
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Напомним, задержана в Канаде финансовая директриса Huawei Мэн Ваньчжоу потребовала освободить ее под залог из-за проблем со здоровьем.
Как сообщал УНН, задержана в Канаде финансового директора китайской телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу, подлежащей выдаче США в связи с обвинениями в нарушении санкций в отношении Ирана, связанное с совершением незаконных денежных транзакций через британский банк HSBC.
Ранее премьер Канады заявил, что задержание финдиректора Huawei не было политическим решением.
Как информировал УНН, посольство Китая в Канаде возмущено задержанием финансового директора Huawei.