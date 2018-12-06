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Посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посольство Китаю в Оттаві висловило протест у зв’язку із затриманням фінансового директора телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Про це в четвер повідомляється на сайті дипмісії, інформує УНН.

Посольство Китаю в Канаді обурене затриманням фінансового директора Huawei

“На прохання американської сторони Канада заарештувала громадянку Китаю, яка не порушила ніяких законів США або Канади. Китайська сторона рішуче виступає проти таких дій, які серйозно порушують права людини, — йдеться в повідомленні. — Пекін закликає негайно виправити порушення і відновити особисту свободу пані Мен Ваньчжоу”.

Відзначається, що Китай буде “уважно стежити за розвитком проблеми і вживати всіх заходів для рішучого захисту законних прав та інтересів своїх громадян”.

Як інформував УНН, газета The Globe and Mail повідомила про затримання в Канаді фінансового директора та заступника голови правління Huawei Мен Ваньчжоу. За інформацією видання, вона затримана за запитом США про екстрадицію в зв’язку з обвинуваченням у порушенні американських торгових санкцій проти Ірану.

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