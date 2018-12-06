У Канаді затримали фінансового директора Huawei
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Поліція Канади затримала фінансового директора телекомунікаційної компанії Huawei Мен Ваньчжоу. Про це в четвер повідомила газета The Globe and Mail, інформує УНН.
“Мен Ваньчжоу затримана в Ванкувері 1 грудня. Запит на її видачу направили Сполучені Штати, на п’ятницю призначено слухання про внесення застави”, — цитує видання представника міністерства юстиції Канади. За даними газети, директор затримана за запитом США про екстрадицію в зв’язку з обвинуваченням у порушенні торгових санкцій США проти Ірану.
Мен Ваньчжоу — дочка засновника Huawei Жень Чженфея — також є заступницею голови правління компанії.
Як повідомляв УНН, представники уряду США в останні декілька тижнів намагаються переконати свої країни-союзники не використовувати обладнання китайської компанії Huawei Technologies через загрозу кібератак.