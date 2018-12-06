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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Канаде задержали финансового директора Huawei

Киев • УНН

 • 10764 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Полиция Канады задержала финансового директора телекоммуникационной компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом в четверг сообщила газета The Globe and Mail, передает УНН.

В Канаде задержали финансового директора Huawei

“Мэн Ваньчжоу задержана в Ванкувере 1 декабря. Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты, на пятницу назначено слушание о внесении залога”, — цитирует издание представителя министерства юстиции Канады. По данным газеты, директор задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя — также является заместительницой председателя правления компании.

Как сообщал УНН, представители правительства США в последние несколько недель пытаются убедить своих странах-союзники не использовать оборудование китайской компании Huawei Technologies из-за угрозы кибератак.

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