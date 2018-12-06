В Канаде задержали финансового директора Huawei

“Мэн Ваньчжоу задержана в Ванкувере 1 декабря. Запрос на ее выдачу направили Соединенные Штаты, на пятницу назначено слушание о внесении залога”, — цитирует издание представителя министерства юстиции Канады. По данным газеты, директор задержана по запросу США об экстрадиции в связи с обвинением в нарушении торговых санкций США против Ирана.

Мэн Ваньчжоу — дочь основателя Huawei Жэнь Чжэнфэя — также является заместительницой председателя правления компании.

Как сообщал УНН, представители правительства США в последние несколько недель пытаются убедить своих странах-союзники не использовать оборудование китайской компании Huawei Technologies из-за угрозы кибератак.