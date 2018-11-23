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США переконують країни-союзники відмовитись від китайської техніки Huawei

США переконують країни-союзники відмовитись від китайської техніки Huawei

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Представники уряду США в останні декілька тижнів намагаються переконати свої країни-союзники не використовувати обладнання китайської компанії Huawei Technologies через загрозу кібератак. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

“Американські чиновники інформували своїх урядових колег та керівників телекомунікаційних компаній у дружніх країнах, де обладнання Huawei вже широко використовується, включаючи Німеччину, Італію та Японію, про те, що вони вбачають в китайському обладнанні ризики кібербезпеки”, — зазначається в американському виданні.

Зокрема, представники уряду США розглядають питання фінансування телекомунікаційної сфери країн, що відмовляються від виробництва китайського обладнання.

“США також розглядають питання щодо збільшення фінансової допомоги для розвитку телекомунікацій у країнах, які ухиляються від виробництва китайського обладнання”, — додається у виданні.

Особливу увагу представники уряду США приділяють до країн, де знаходяться американські військові бази.

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Як повідомляє видання, у Сполучених Штатах вважають, що Китай може, завдяки своєму обладнанню у великих компаніях, проводити кібератаки або займатись електронним шпигунством у телекомунікаційній мережі.

Також у Вашингтоні побоюються, що КНР може зламати мережі, де встановлене дане обладнання.

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Дані побоювання з’явились на тлі того, як країни по всьому світу готуються закупати обладнання для 5G — майбутнє покоління мобільних технологій.

“Ми співпрацюємо з країнами по всьому світу щодо нашої стурбованості кіберзагрозами в телекомунікаційній інфраструктурі. Оскільки вони прагнуть перейти на 5G, ми нагадуємо їм про ці проблеми. Існують додаткові складності для мереж 5G, що робить їх більш вразливими до кібератак”, — заявив американський чиновник американському виданню.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати готові до холодної війни з Китаєм в разі, якщо Пекін не змінить свою політику. Це підтвердив в інтерв’ю газеті The Washington Post віце-президент США Майкл Пенс.

За його словами, президент США Дональд Трамп готовий до нормалізації відносин з Пекіном, але для цього Китай повинен бути готовий серйозно змінити свою політику, в тому числі в економічній і військовій сферах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розцінює як “відновлення особистих зв’язків” зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном на майбутньому саміті G20, який пройде з 30 листопада по 1 грудня в Аргентині.

Як раніше інформував УНН, поставки американської нафти в Китай “повністю зупинені”. Про це повідомив Се Чуньлінь, президент China Merchants Energy Shipping — однієї з найбільших китайських компаній, що займаються перевезенням нафти.

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