США переконують країни-союзники відмовитись від китайської техніки Huawei

“Американські чиновники інформували своїх урядових колег та керівників телекомунікаційних компаній у дружніх країнах, де обладнання Huawei вже широко використовується, включаючи Німеччину, Італію та Японію, про те, що вони вбачають в китайському обладнанні ризики кібербезпеки”, — зазначається в американському виданні.

Зокрема, представники уряду США розглядають питання фінансування телекомунікаційної сфери країн, що відмовляються від виробництва китайського обладнання.

“США також розглядають питання щодо збільшення фінансової допомоги для розвитку телекомунікацій у країнах, які ухиляються від виробництва китайського обладнання”, — додається у виданні.

Особливу увагу представники уряду США приділяють до країн, де знаходяться американські військові бази.

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Як повідомляє видання, у Сполучених Штатах вважають, що Китай може, завдяки своєму обладнанню у великих компаніях, проводити кібератаки або займатись електронним шпигунством у телекомунікаційній мережі.

Також у Вашингтоні побоюються, що КНР може зламати мережі, де встановлене дане обладнання.

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Дані побоювання з’явились на тлі того, як країни по всьому світу готуються закупати обладнання для 5G — майбутнє покоління мобільних технологій.

“Ми співпрацюємо з країнами по всьому світу щодо нашої стурбованості кіберзагрозами в телекомунікаційній інфраструктурі. Оскільки вони прагнуть перейти на 5G, ми нагадуємо їм про ці проблеми. Існують додаткові складності для мереж 5G, що робить їх більш вразливими до кібератак”, — заявив американський чиновник американському виданню.

Як повідомляв УНН, Сполучені Штати готові до холодної війни з Китаєм в разі, якщо Пекін не змінить свою політику. Це підтвердив в інтерв’ю газеті The Washington Post віце-президент США Майкл Пенс.

За його словами, президент США Дональд Трамп готовий до нормалізації відносин з Пекіном, але для цього Китай повинен бути готовий серйозно змінити свою політику, в тому числі в економічній і військовій сферах.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розцінює як “відновлення особистих зв’язків” зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном на майбутньому саміті G20, який пройде з 30 листопада по 1 грудня в Аргентині.

Як раніше інформував УНН, поставки американської нафти в Китай “повністю зупинені”. Про це повідомив Се Чуньлінь, президент China Merchants Energy Shipping — однієї з найбільших китайських компаній, що займаються перевезенням нафти.