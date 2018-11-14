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Пенс: США готові до холодної війни з Китаєм

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Сполучені Штати готові до холодної війни з Китаєм в разі, якщо Пекін не змінить свою політику. Це підтвердив у вівторок в інтерв’ю газеті The Washington Post віце-президент США Майкл Пенс, передає УНН.

За його словами, президент США Дональд Трамп готовий до нормалізації відносин з Пекіном, але для цього Китай повинен бути готовий серйозно змінити свою політику, в тому числі в економічній і військовій сферах. “Я думаю, що це багато в чому буде залежати від Аргентини (на саміті Групи двадцяти в Буенос-Айресі повинна відбутися зустріч Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном)”, — зазначив він.

За словами віце-президента США, для Китаю це — останній шанс не допустити сценарію холодної війни зі Сполученими Штатами. Відповідаючи на питання про те, чи готовий Вашингтон до такого сценарію, і що буде, якщо Китай не виконає умов, необхідних для того, щоб уникнути подібної конфронтації, Пенс відповів: “Що ж, так тому і бути”. “Ми дійсно вважаємо, що ми зараз знаходимося в сильній позиції”, — додав він.

Раніше віце-президент США виступив із заявою, в якій звинуватив Пекін у втручанні у внутрішні справи Сполучених Штатів і “маніпулюванні американською демократією”. Він, зокрема, заявив, що Китай хоче домогтися зміни президента США.

Як повідомляв УНН, влада США не має наміру проводити політику стримування епохи Холодної війни по відношенню до КНР. Про це заявив у п’ятницю держсекретар Майкл Помпео за підсумками зустрічі в форматі “два плюс два” з китайською стороною.

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