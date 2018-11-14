Пенс: США готовы к холодной войне с Китаем

По его словам, президент США Дональд Трамп готов к нормализации отношений с Пекином, но для этого Китай должен быть готов серьезно изменить свою политику, в том числе в экономической и военной сферах. “Я думаю, что это во многом будет зависеть от Аргентины (на саммите Группы двадцати в Буэнос-Айресе должна состояться встреча Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином)”, — отметил он.

По словам вице-президента США, для Китая это — последний шанс не допустить сценария холодной войны с Соединенными Штатами. Отвечая на вопрос о том, готов ли Вашингтон к такому сценарию, и что будет, если Китай не выполнит условий, необходимых для того, чтобы избежать подобной конфронтации, Пенс ответил: “Что ж, так тому и быть”. “Мы действительно считаем, что мы сейчас находимся в сильной позиции”, — добавил он.

Ранее вице-президент США выступил с заявлением, в котором обвинил Пекин во вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов и “манипулировании американской демократией”. Он, в частности, заявил, что Китай хочет добиться смены президента США.

Как сообщал УНН, власти США не намерен проводить политику сдерживания эпохи холодной войны по отношению к КНР. Об этом заявил в пятницу госсекретарь Майкл Помпео по итогам встречи в формате “два плюс два” с китайской стороной.