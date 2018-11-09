США не мають наміру стримувати Китай, як у часи Холодної війни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Влада США не має наміру проводити політику стримування епохи Холодної війни по відношенню до КНР. Про це заявив у п’ятницю держсекретар Майкл Помпео за підсумками зустрічі в форматі “два плюс два” з китайською стороною, інформує УНН.
“Це були неймовірно продуктивні переговори. США не дотримуються політики стримування часів холодної війни із Китаєм. Ми хочемо бути впевнені, що Китай діє відповідально і чесно”, — сказав шеф американської дипломатії, висловивши надію, що ця зустріч, а також майбутні переговори між лідерами Китаю та США матимуть позитивні наслідки.
Держсекретар також знову висловив стурбованість у зв’язку з “активною мілітаризацією в Південно-Китайському морі”. “Ми закликаємо Китай слідувати даним зобов’язанням у цьому районі”, — вказав Помпео.
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Як раніше інформував УНН, КНР протягом десятиліть веде суперечки із кількома країнами Азіатсько-Тихоокеанського регіону з приводу територіальної приналежності ряду островів у Південно-Китайському морі, на шельфі яких були виявлені значні запаси вуглеводнів. Йдеться перш за все про архіпелаг Сіша (Парасельські острова), островах Наньша (Спратлі) і Хуан’янь (риф Скарборо), на які, в тій чи іншій мірі, претендують Китай, В’єтнам, Бруней, Тайвань, Малайзія та Філіппіни.
За інформацією газети China Daily, в травні Китай у рамках навчань ВВС посадив на аеродромі, розташованому на одному з спірних островів, стратегічний бомбардувальник, здатний нести ядерне озброєння. У Пентагоні тоді повідомили, що мілітаризація спірних островів лише підсилює напруженість у регіоні.
Крім того, КНР активізувала роботи зі створення насипних територій поблизу деяких спірних ділянок. Як стверджують США і Японія, Пекін створив не менше семи штучних островів, які можуть мати подвійне призначення: військовий аеродром, морська база та інше. Пекін подібні звинувачення заперечує, заявляючи, що його діяльність носить виключно мирний характер.