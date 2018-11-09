США не мають наміру стримувати Китай, як у часи Холодної війни

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Влада США не має наміру проводити політику стримування епохи Холодної війни по відношенню до КНР. Про це заявив у п’ятницю держсекретар Майкл Помпео за підсумками зустрічі в форматі “два плюс два” з китайською стороною, інформує УНН.