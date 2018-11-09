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У АНБ США вважають, що Китай порушує угоди про відмову від комерційного кібершпигунства

У АНБ США вважають, що Китай порушує угоди про відмову від комерційного кібершпигунства

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. Китай порушує досягнуті зі США двосторонні домовленості про відмову від діяльності, спрямованої на розкрадання електронної комерційної інформації, роблячи спроби дістати торгові секрети американських компаній. Із таким твердженням виступив у четвер старший радник зі стратегії кібербезпеки АНБ, екс-координатор Білого дому з питань кібербезпеки Роб Джойс, передає УНН.

Вищезазначені угоди були укладені в Вашингтоні у вересні 2015 року на зустрічі тодішнього президента США Барака Обами і голови КНР Сі Цзіньпіна. Як повідомляв Білий дім, США і Китай “погодилися, що ані в тій, ані в іншій країні уряд не стане займатися або свідомо підтримувати розкрадання за допомогою кіберзасобів інтелектуальної власності, включаючи торговельні секрети та іншу конфіденційну ділову інформацію, з метою створення конкурентних переваг для своїх компаній або комерційного сектора”.

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“Очевидно, що вони (Китай — прим. УНН) діють у даний за рамками угоди, яка була досягнута між двома нашими країнами”, — сказав старший радник зі стратегії кібербезпеки. Джойс виступав на форумі з питань кібербезпеки, який проходив у Сан-Франциско (штат Каліфорнія). Слова Джойса, який залишив Білий дім у квітні цього року, наводить газета The Wall Street Journal.

Як зазначає видання, слова Джойса є одним із найбільш явних свідчень того, що в Вашингтоні зростає обурення у зв’язку з тим, що Пекін, як стверджується, порушує зазначені домовленості.

Як раніше інформував УНН, 12 жовтня Міністерство енергетики США заявило про посилення заходів для запобігання нелегального витоку американських цивільних ядерних розробок у Китай для військових цілей. Минулого тижня тепер уже колишній міністр юстиції США Джефф Сешнс заявив про те, що в Мін’юсті буде створена спеціальна група, до завдань якої увійде протидія крадіжці Китаєм технологій і комерційних інновацій в американських компаній. Нинішня адміністрація США на чолі з Дональдом Трампом розгорнула широкомасштабну кампанію проти дій Пекіна в сфері комерційного кібершпіонажу, в рамках якої мін’юст вже неодноразово пред’являв відповідні звинувачення співробітникам розвідки КНР і китайським компаніям.

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