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США посилять контроль за ядерними технологіями, щоб уникнути їх витоку до КНР

США посилять контроль за ядерними технологіями, щоб уникнути їх витоку до КНР

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністерство енергетики США заявило про посилення заходів для запобігання нелегального витоку американських цивільних ядерних розробок у Китай для військових цілей. Про це йдеться в прес-релізі відомства, поширеному в четвер, інформує УНН.

Ці нові заходи національної безпеки, як уточнюється в заяві, стали результатом перегляду політики влади США через занепокоєння в зв’язку зі спробами Китаю заволодіти ядерними матеріалами, обладнанням і передовими технологіями американських компаній. “США не можуть ігнорувати можливі наслідки для національної безпеки через спроби Китаю заволодіти ядерними технологіями поза рамками встановленої співпраці між США та Китаєм”, — наводяться слова міністра енергетики Ріка Перрі.

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У свою чергу газета The Wall Street Journal із посиланням на джерело в міністерстві розповіла, що буде обмежено експорт ядерних технологій у Китай, але ці обмежувальні заходи не означають повну заборону на обмін технологіями.

Як раніше інформував УНН, міністерство юстиції США висунуло звинувачення проти громадянина Китаю Яньцзюнь Сю, який нібито є співробітником розвідки КНР і, за інформацією Вашингтона, причетний до шпигунства у сфері американських авіабудівних корпорацій на користь Китаю. Як наголошується в заяві, громадянин КНР був затриманий ще 1 квітня в Бельгії і потім екстрадований в США. Документи по його справі були розголошені лише в середу.

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Яньцзюнь Сю може загрожувати до 15 років позбавлення волі за звинуваченням у промисловому шпигунстві і ще 10 років за злочинну змову з метою незаконного отримання торгових ноу-хау.

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