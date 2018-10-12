США усилят контроль за ядерными технологиями, чтобы избежать их утечки в КНР

Эти новые меры национальной безопасности, как уточняется в заявлении, стали результатом пересмотра политики властей США из-за беспокойства в связи с будто бы происходящими попытками Китая овладеть ядерными материалами, оборудованием и передовыми технологиями американских компаний. "США не могут игнорировать возможные последствия для национальной безопасности из-за попыток Китая овладеть ядерными технологиями вне рамок установленного сотрудничества между США и Китаем", - приводятся слова министра энергетики Рика Перри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США вводят 10%-ные пошлины на товары из Китая стоимостью 200 млрд долларов

В свою очередь деловая газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в министерстве рассказала, что будет ограничен экспорт ядерных технологий в Китай, но эти ограничительные меры не означают полный запрет на обмен технологиями.

Как ранее информировал УНН, министерство юстиции США выдвинуло обвинения против гражданина Китая Яньцзюнь Сю, который якобы является сотрудником разведки КНР и, по информации Вашингтона, причастен к шпионажу в сфере американских авиастроительных корпораций в пользу Китая. Как отмечается в заявлении, гражданин КНР был задержан еще 1 апреля в Бельгии и потом экстрадирован в США. Документы по его делу были разглашены только в среду.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: США беспокоят некоторые студенты из Китая, "увозящие домой ценную информацию"

Яньцзюнь Сю может грозить до 15 лет лишения свободы по обвинению в промышленном шпионаже и еще 10 лет за преступный сговор с целью незаконного получения торговых ноу-хау.