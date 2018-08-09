США турбують деякі студенти із Китаю, "що відвезли додому цінну інформацію"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Влада США висловлюють своє занепокоєння через китайських студентів, деякі з яких можуть привласнювати технології і цінну інформацію. Про це повідомила в четвер на регулярному брифінгу для журналістів начальник прес-служби Держдепартаменту Гізер Нойєрт, інформує УНН.
“Безліч студентів із Китаю здобувають освіту в США, у нас налагоджені зв’язки у цій сфері з урядом Китаю, — заявила вона. — Є побоювання, що деякі можуть приїхати у США і спробувати забрати наші технології та інформацію додому з причин, які викликають стурбованість в уряду США”.
Таким чином офіційний представник зовнішньополітичного відомства США відповіла на прохання прокоментувати статтю, опубліковану в середу в газеті Politico, в якій стверджувалося, що президент США Дональд Трамп нібито назвав шпигунами більшість китайських студентів, які здобувають освіту в Америці. При цьому Нойєрт зазначила, що не читала статтю і не може докладніше міркувати на цю тему.
Нагадаємо, 15 червня цього року президент США оголосив, що в зв’язку з крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої торгової практики, США введуть 25% мита на імпортовані зі цієї країни товари на суму 50 млрд доларів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно аналогічної вартості імпортованої американської продукції.
8 серпня влада США опублікували список товарів зі Китаю, які американська митниця почне обкладати митом із 23 серпня на суму в 16 млрд доларів на рік. Як повідомив у вівторок апарат представника США на торгових переговорах Роберта Лайтхайзера, в список потрапили 279 найменувань, на які введені 25% мита.