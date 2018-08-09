США беспокоят некоторые студенты из Китая, "увозящие домой ценную информацию"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Власти США выражают свое беспокойство из-за китайских студентов, некоторые из которых могут присваивать технологии и ценную информацию. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хизер Нойерт, информирует УНН.
“Много студентов из Китая получают образование в США, у нас налажены связи в этой сфере с правительством Китая, — заявила она. — Есть опасения, что некоторые могут приехать в США и попытаться забрать наши технологии и информацию домой по причинам, которые вызывают обеспокоенность у правительства США”.
Таким образом официальный представитель внешнеполитического ведомства США ответила на просьбу прокомментировать статью, опубликованную в среду в газете Politico, в которой утверждалось, что президент США Дональд Трамп якобы назвал шпионами большинство китайских студентов, получающих образование в Америке. При этом Нойерт отметила, что не читала статью и не может подробнее рассуждать на эту тему.
Напомним, 15 июня этого года президент США объявил, что в связи с кражей Китаем американской интеллектуальной собственности и технологий, а также тем, что Пекин предпринимает несправедливую торговую практику, США введут 25% пошлины на импортируемые из этой страны товары на сумму 50 млрд долларов. Власти КНР немедленно ответила тарифам относительно аналогичной стоимости импортируемой американской продукции.
8 августа власти США опубликовали список товаров из Китая, американская таможня начнет облагать пошлиной с 23 августа на сумму в 16 млрд долларов в год. Как сообщил во вторник аппарат представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, в список попали 279 наименований, на которые введены 25% пошлины.