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Трамп заявив, що мита відносно Китаю працюють відмінно

Трамп заявив, що мита відносно Китаю працюють відмінно

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 серпня. УНН. Президент Дональд Трамп вважає, що торгові мита щодо Китаю працюють краще, ніж будь-хто міг припустити. Відповідне повідомлення американський лідер розмістив на своїй сторінці в Twitter у суботу, передає УНН.

“Мита працюють набагато краще, ніж будь-хто припускав. Ринок Китаю впав на 27% за останні чотири місяці, і вони ведуть з нами переговори. Наш ринок сильніше, ніж будь-коли раніше, і буде значно зростати, коли ці жахливі торгові угоди будуть успішно переукладено”, — написав глава держави.

Трамп уже неодноразово заявляв, що йому не подобається дефіцит у торгівлі з Китаєм, що досягає, за його словами, 500 млрд доларів на рік. 15 червня цього року президент США оголосив, що в зв’язку з крадіжкою Китаєм американської інтелектуальної власності і технологій, а також тим, що Пекін вдається до несправедливої ​​торгової практики, США введуть 25% мита на імпортовані зі цієї країни товари на суму 50 млрд доларів. Влада КНР негайно відповіла тарифами стосовно аналогічної вартості імпортованої американської продукції.

Після цього представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер оголосив про підготовку додаткового списку китайських товарів на суму 200 млрд доларів для введення мит у розмірі 10%, мотивувавши цей крок тим, що КНР не хоче змінити несправедливу торгову практику. У минулу середу представник США на торгових переговорах Роберт Лайтхайзер повідомив про те, що президент Трамп доручив йому розглянути можливість введення мит в розмірі 25% замість запланованих раніше 10% на імпорт китайських товарів і послуг на суму 200 млрд дол.

Українські Національні Новини

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